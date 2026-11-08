معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان از نصب دوربین‌های تله‌ای در منطقه شکارممنوع اشکورات رودسر با هدف ایجاد بازدارندگی برای شکارچیان، قبل از فصل جفت گیری بز وحشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ عباس عاشوری گفت: در آستانه آغاز فصل جفت گیری کل و بز (کل‌مستی کل و بز)، عملیات نصب دوربین‌های تله‌ای در نقاط مختلف منطقه شکار ممنوع اشکورات شهرستان رودسر آغاز شد.

وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی از این اقدام، افزایش ضریب حفاظت و پیشگیری از هرگونه تخلف شکار است، افزود: مهم‌ترین اولویت ما ایجاد بازدارندگی، افزایش هوشیاری حفاظتی و جلوگیری از ورود شکارچیان به زیستگاه‌های حساس این گونه ارزشمند است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به اهمیت فصل کل‌مستی، گفت: این دوره که هم‌زمان با فصل جفت‌گیری کل و بز است، معمولاً از اواسط آذر آغاز می‌شود و تا دهه نخست دی ادامه دارد؛ دوره‌ای حساس در چرخه طبیعی زندگی این گونه وحشی که به مراقبت ویژه و تشدید اقدامات پیشگیرانه نیاز دارد.

عباس عاشوری افزود: در این بازه زمانی، علاوه بر استقرار دوربین‌های تله‌ای، افزایش پایش‌های میدانی، حضور مستمر نیرو‌های یگان حفاظت و کنترل مسیر‌های دسترسی به زیستگاه‌ها با جدیت دنبال می‌شود تا فرصت هرگونه سوءاستفاده و تخلف از متخلفان سلب شود.

وی تأکید کرد: انتظار داریم مردم محلی و دوستداران طبیعت در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا تخلف شکار و صید، موضوع را به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.