به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حاجیه‌خانم سکینه مداحی، مادر شهید والامقام غلامحسین هدایتی از شهدای واقعه ششم بهمن آمل، درگذشت.

این مادر فداکار و صبور، پس از عمری تربیت فرزندی که در راه دفاع از میهن و مقابله با گروهک منافقین به شهادت رسید، دعوت حق را لبیک گفت.

شهید غلامحسین هدایتی، فرزند علی‌محمد، سوم فروردین ۱۳۴۲ متولد شد و ششم بهمن ۱۳۶۰ در واقعه ششم بهمن آمل به شهادت رسید.