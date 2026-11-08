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حاجیهخانم سکینه مداحی مادر شهید غلامحسین هدایتی از شهدای واقعه ششم بهمن آمل، در روستای خوردونکلا محمودآباد درگذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حاجیهخانم سکینه مداحی، مادر شهید والامقام غلامحسین هدایتی از شهدای واقعه ششم بهمن آمل، درگذشت.
این مادر فداکار و صبور، پس از عمری تربیت فرزندی که در راه دفاع از میهن و مقابله با گروهک منافقین به شهادت رسید، دعوت حق را لبیک گفت.
شهید غلامحسین هدایتی، فرزند علیمحمد، سوم فروردین ۱۳۴۲ متولد شد و ششم بهمن ۱۳۶۰ در واقعه ششم بهمن آمل به شهادت رسید.