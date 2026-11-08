به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان کازرون گفت: گزارشی مبنی‌بر انحراف نیسان در کیلومتر ۱۶ محور کازرون_کنارتخته به هلال‌احمر اعلام شد.

سعید دهقان افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر کازرون، با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات کمک‌های اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

او در پایان بیان کرد: این حادثه پنج مصدوم مرد به همراه داشت و نجاتگران مصدومان را برای ادامه روند درمان با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان ولیعصر (عج) کازرون انتقال دادند.