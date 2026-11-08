به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین پلیس راه استان اصفهان، در این آیین با اشاره به اهمیت راه‌ها و محور‌های مواصلاتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی، بر ضرورت تقویت نظارت بر رفت و آمد خودروها، ارتقای ایمنی جاده‌ها و کاهش تخلفات رانندگی تأکید کرد.

سرهنگ علی یزدان‌بخش گفت: ایمنی و کیفیت راه‌ها، علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد مردم و جابه‌جایی کالا، تأثیر مستقیمی بر حفظ جان و سلامت کاربران جاده‌ای دارد.

وی افزود: پلیس راه در کنار اعمال قانون، مسئولیت‌هایی همچون پیشگیری از حوادث، شناسایی نقاط حادثه‌خیز، مدیریت ترافیک، کنترل سرعت و سبقت‌های غیرمجاز، برخورد با رانندگان متخلف و آموزش و فرهنگ‌سازی میان کاربران جاده‌ای را بر عهده دارد که در کاهش سوانح رانندگی و افزایش ایمنی سفر‌ها مؤثر است.