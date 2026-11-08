به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرهنگ علیرضا حسینعلی‌زاده افزود: در این طرح ۱۷ کیلو و ۹۰۰ گرم انواع موادمخدر، ۳ هزار و ۸۰۰ عدد قرص غیرمجاز کشف و ۱۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف و ۵ مکان توزیع موادمخدر نیز مهر و موم شد.

وی ادامه داد: اجرای طرح‌های مقابله با موادمخدر و پاکسازی مناطق آلوده به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.