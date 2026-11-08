رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد : در سومین همایش «نخل عاشقی» که همزمان با ایام فاطمیه در یزد برگزار شد، ۵۵ نفر از خادمان، مداحان و فعالان هیئت‌های مذهبی به پاس سال‌ها خدمت به دستگاه سیدالشهدا (ع) تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، احمد عظیمی فر گفت: این مراسم با هدف قدردانی از زحمات خادمان و دست‌اندرکاران هیئت‌های مذهبی برگزار شد و امسال ۵۵ نفر از فعالان این عرصه مورد تجلیل قرار گرفتند.

وی افزود: مداحان، نوحه‌خوانان، شاعران آیینی، چای‌ریزان، پیرغلامان سیدالشهدا (ع)، خادمان هیئت‌ها و جوانان فعال در عرصه هیئت از جمله افراد تجلیل‌شده در این مراسم بودند.

رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در پایان تأکید کرد: این مراسم فرصتی برای قدردانی از بخشی از زحمات خادمان دستگاه امام حسین (ع) است و پاداش حقیقی این خدمات را باید از خود اهل‌بیت (ع) طلب کرد.