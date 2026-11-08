آسمان هرمزگان صاف تا قسمتی ابری در مناطق غربی استان ناپایداری جوی و در سواحل و جزایر غربی استان ناپایداری دریایی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: یکشنبه و دوشنبه در مناطق غربی استان و سواحل و جزایر خلیج فارس در برخی ساعات افزایش ابر، رگبار باران و رعدوبرق و در برخی مناطق احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارش مهیا نباشد احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای، خیزش گردوخاک و کاهش موقت کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در محدوده سواحل و جزایر غربی استان (کیش، لاوان، پارسیان و غرب بندر لنگه) افزایش باد جنوب شرقی و در برخی ساعات احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

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حمزه نژاد افزود: با توجه به متلاطم بودن دریا در این مناطق توصیه می‌شود از رفت و آمد شناور‌های سبک خصوصا در مناطق غربی جزیره لاوان خودداری شود.

وی گفت: از بعدازظهر دوشنبه تا روز‌های پایانی هفته (با تاکید بر ساعات بعدازظهر و شب) افزایش باد جنوب غربی-شمال غربی در خلیج فارس و نقاطی از تنگه هرمز سبب متلاطم شدن دریا می‌شود.

از لحاظ دمایی در این مدت نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.