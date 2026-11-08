معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: از مجموع ۲۴۵ پروژه نهضت مدرسه‌سازی استان، ۱۲۰ پروژه باقی‌مانده باید با پیگیری جدی دستگاه‌های مسئول تعیین‌تکلیف و تکمیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای تعهدات مدرسه‌سازی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: از مجموع ۲۴۵ پروژه نهضت مدرسه‌سازی استان، در دولت چهاردهم ۱۲۵ پروژه به بهره‌برداری رسیده و ۱۲۰ پروژه باقی‌مانده باید با پیگیری جدی دستگاه‌های مسئول تعیین‌تکلیف و تکمیل شود.

علی‌اصغر ذاکری‌هرندی در جلسه نهضت ملی مسکن مدرسه‌سازی، بازسازی و نوسازی مدارس فرسوده و استفاده از ظرفیت کمک‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، از اولویت‌های مدیریت استان است و باید با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر دنبال شود.

تاکنون ۱۲۵ پروژه در دو مقطع مهرماه ۱۴۰۴ و مهرماه ۱۴۰۵ به بهره‌برداری رسیده و ۱۲۰ پروژه دیگر باقی مانده است که باید روند اجرای آنها با جدیت بیشتری پیگیری شود.

پروژه‌های باقی‌مانده صرفاً تعهدات اداری نیستند، بلکه مطالبه مردم، دانش‌آموزان و متقاضیان مسکن مهر و نهضت ملی مسکن به شمار می‌روند.