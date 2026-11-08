به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حضور خودجوش مردم مبعوث شده در اجتماعات شبانه دفاع از وطن دویست و پنجاه و دومین شب رسید و مردم همچنان مقاوم و استوار پای کار وطن و دستاورد‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

حضور این شب‌های مردم در خیابان‌ها و میادین نشان دهنده استواری و پایداری ملت قهرمانی است که در سرما و گرما و زیر سایه تهدیدات دشمن آمریکایی صهیونی دست از حمایت از وطن نمی‌کشند.