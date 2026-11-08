مهدی محمدزاده که سال‌ها فرماندهی گردان بیت‌المقدس و سابقه حضور در جبهه دفاع از حرم اهل‌بیت (ع) را در کارنامه داشت، در مأموریت پاسداری از امنیت کشور در سواحل جنوب به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده و نماینده ولی‌فقیه در لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا در پیامی مشترک، شهادت مهدی محمدزاده، رزمنده و مدافع حرم اهل دودانگه ساری را تسلیت گفتند.

در این پیام آمده است:

بسم ربّ الشهداء و الصدیقین

شهادت، پاداش سال‌ها مجاهدت خالصانه در مسیر پاسداری از اسلام و میهن اسلامی است.

خبر عروج ملکوتی مجاهد فی‌سبیل‌الله، بسیجی دلاور و مدافع حرم، شهید والامقام مهدی محمدزاده، فرزندی از دیار دودانگه ساری، موجب تأثر و تألم فراوان شد.

این شهید والامقام سال‌های متمادی از عمر پربرکت خویش را در مسیر پاسداری از امنیت و آرامش مردم، به‌ویژه در جنوب ساری، به‌عنوان فرمانده گردان بیت‌المقدس سپری کرد و در مقطعی نیز با حضور در جبهه دفاع از حرم اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، عنوان پرافتخار مدافع حرم را در کارنامه درخشان مجاهدت‌های خود به یادگار گذاشت.

او در جریان تجاوز دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به میهن اسلامی، از زمستان ۱۴۰۴، با تأسی به مکتب سرخ عاشورا و به عشق دفاع از ایران اسلامی، بار دیگر لباس رزم بر تن کرد و دوشادوش رزمندگان گردان امام حسین (ع)، شب و روز خویش را وقف پاسداری از حریم ایران اسلامی در سواحل جنوب کشور نمود.

سرانجام این مجاهد خستگی‌ناپذیر، در سومین جمعه آبان‌ماه، در حالی که سال‌ها آرزوی پیوستن به دوستان و همرزمان شهیدش را در دل داشت، به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به خیل یاران آسمانی خود پیوست.

چه زیباست که سرنوشت این مرد مجاهد با خاطره‌ای جانسوز و ماندگار گره خورده است؛ آنجا که هنگام در آغوش گرفتن پیکر مطهر همرزم و رفیق دیرین خود، از دیار دودانگه، شهید رامین رمضانی کندلکی و در جریان تدفین وی، نجوا‌هایی از جنس دلتنگی و اشتیاق وصال بر زبان آورده بود؛ نجوا‌هایی که سرانجام در موسم شهادت، تعبیر شد و او نیز به جمع دوستان شهیدش پیوست.

بی‌تردید، نام و یاد این مجاهد مؤمن و فداکار، که عمر خویش را در سنگر دفاع از اسلام، انقلاب و میهن اسلامی سپری کرد، در حافظه مردم قدرشناس و همرزمانش جاودانه خواهد ماند.

اینجانبان ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت پرافتخار این رزمنده دلاور به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده معزز و صبور شهید، مردم شهیدپرور دودانگه و ساری و همرزمان آن شهید والامقام به ویژه رزمندگان گردان امام حسین (ع)، از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم تا روح مطهرش را با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) محشور فرماید و به بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت کند.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵

سرهنگ پاسدار رامین رضایی فرمانده

و حجه الاسلام ابوذر خدادادی نماینده ولی‌فقیه در لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا