شبکه سیانان به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که دِینا وایت، مدیرعامل سازمان UFC، پیشنهاد ترامپ برای تصدی کرسی سخنگویی کاخ سفید را رد کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما دونالد ترامپ، در پیشنهادی غیرمنتظره از دِینا وایت»، رییس سازمان UFC، خواسته است به عنوان سخنگوی کاخ سفید فعالیت کند و شش چهره سرشناس دنیای مبارزات آزاد را هم در کنار خود داشته باشد.

ترامپ روز شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال، وایت را مبارزی سرسخت توصیف کرد و نام اسلام ماخاچف، حبیب نورمحمدوف، جاستین گیجی، دنیل کورمیر، کایلا هریسون و آماندا نونیس را به عنوان دستیاران پیشنهادی او مطرح کرد.

رییس جمهوری آمریکا در این پیام با لحنی طنزآمیز تاکید کرد که برای مقابله با مخالفان سیاسی خود به چنین مبارزانی نیاز دارد و از وایت خواست این مسئولیت را بپذیرد.