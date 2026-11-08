سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: در پی بارش‌های شدید و رانش زمین راه ارتباطی ۱۷۰ روستا و برق ۹۰ روستا در استان قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ در پی بارش های شدید و سیلاب در برخی مناطق استان لرستان هم اکنون سید سعید شاهرخی در حال بررسی و بازدید از مناطق حادثه دیده از بارش‌ها و سیلاب است.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان گفت: در مجموع ۱۲۰ راه روستایی در بخش پاپی خرم‌آباد و ۵۰ راه روستایی در بخش زز و ماهرو الیگودرز بر اثر رانش زمین و جاری شدن روان‌آب‌ها مسدود شدند همچنین برق ۹۰ روستا قطع شد.

احسان کرم‌زاده با اشاره به آمادگی مدیریت بحران استان برای مواجهه با بارندگی‌های اخیر بیان کرد: هشدارهای هواشناسی درباره وقوع پدیده ال‌نینو از ماه‌ها قبل دریافت شده بود و از ماه‌های پایانی تابستان، جلسات مدیریت بحران به ریاست استاندار در سطح استان و شهرستان‌ها برگزار شد.

وی افزود: با نزدیک شدن به فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدارهای نارنجی و قرمز، از روز سه‌شنبه جلسات اضطراری مدیریت بحران با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران ۱۲ شهرستان به‌صورت مستمر برگزار شد.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به شدت بارندگی‌ها عنوان کرد: طی ۴۲ ساعت، سپیددشت ۱۸۱ میلی‌متر و شول‌آباد ۱۸۰ میلی‌متر بارندگی ثبت کردند، در حالی که میانگین بارش استان به ۵۱ میلی‌متر رسید.

کرم‌زاده با بیان اینکه محورهای اصلی مواصلاتی استان باز هستند، گفت: در مجموع ۱۲۰ راه روستایی در بخش پاپی خرم‌آباد و ۵۰ راه روستایی در بخش زز و ماهرو الیگودرز بر اثر رانش زمین و جاری شدن روان‌آب‌ها مسدود شدند که عملیات بازگشایی آن‌ها با استقرار ماشین‌آلات سنگین راهداری ادامه دارد.

وی گفت:همچنین تا زمان این گفت‌وگو ۱۵ مسیر روستایی در زز و ماهرو بازگشایی شده بود و پیش‌بینی می‌شد تا ساعت یک بامداد ۲۵ راه روستایی دیگر نیز باز شود.

کرم زاده افزود:با اشاره به بارش نخستین برف پاییزی در گردنه گله‌بادوش الیگودرز افزود: از مجموع بیش از ۹ هزار کیلومتر راه استان، حدود ۶ هزار کیلومتر برف‌گیر است و نیروهای راهداری برای مدیریت شرایط در محورهای مختلف مستقر شده‌اند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان درباره اختلال در تردد ریلی نیز بیان کرد: با پیش‌بینی احتمال انسداد خط راه‌آهن شمال به جنوب در محدوده بخش پاپی، تمهیدات لازم از قبل اندیشیده شده بود و پس از بروز اختلال، ۴۴ دستگاه اتوبوس و میدل‌باس به ایستگاه راه‌آهن دورود اعزام شدند.

وی ادامه داد: یک‌هزار و ۲۶۴ مسافر به مقاصد خود در شهرهای اندیمشک، اهواز، دزفول و خرمشهر منتقل شدند. بررسی‌های ایمنی خط ریلی نیز انجام شده و زمان ازسرگیری حرکت قطارها با توجه به شرایط جوی و ایمنی مسیر تعیین می‌شود.

کرم‌زاده با تشریح خسارات واردشده به زیرساخت‌ها گفت: گاز هفت روستا با ۳۰۰ مشترک در بخش پاپی قطع شده و برق ۵۰ روستا در پاپی و ۴۰ روستا در زز و ماهرو نیز دچار قطعی شده است.

وی افزود: تا زمان این گفت‌وگو برق سه روستا وصل شده بود و گروه‌های عملیاتی برق و گاز برای برقراری مجدد خدمات پس از بازگشایی مسیرها در مناطق مستقر هستند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان درباره خسارات مردمی نیز اظهار کرد: گزارش‌های اولیه از آسیب به تعدادی از منازل مسکونی و تلف شدن تعدادی دام در مناطق پاپی و زز و ماهرو حکایت دارد و میزان دقیق خسارات پس از ارزیابی میدانی و تکمیل گزارش‌ها اعلام خواهد شد.

کرم‌زاده با هشدار نسبت به ادامه فعالیت سامانه بارشی گفت: بر اساس پیش‌بینی هواشناسی،با شدت کمتر تا فردا دوشنبه، فعالیت سامانه در استان ادامه خواهد داشت و در برخی نقاط جنوب‌شرق، شرق و جنوب استان و محدوده جنوبی پلدختر احتمال بارش نقطه‌ای و رگباری تا حدود ۱۰۰ میلی‌متر دیگر وجود دارد.

وی با تأکید بر اشباع شدن خاک در اثر بارندگی‌های اخیر افزود: با کاهش ظرفیت نفوذپذیری خاک، احتمال تشدید روان‌آب‌ها و وقوع سیلاب وجود دارد؛ بنابراین مردم از توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، صعود به ارتفاعات و سفرهای غیرضروری خودداری کنند. عشایر و دامداران نیز از استقرار دام‌ها در مناطق مستعد سیلاب پرهیز کنند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در حوزه رودخانه‌ها گفت: طی سه ماه اخیر بیش از ۵۰ کیلومتر از رودخانه‌های عبوری از محدوده شهری و بیش از سه‌هزار دهانه پل با همکاری دستگاه‌های مرتبط پاکسازی و تنقیه شده است.

کرم‌زاده افزود: حجم عملیات لایروبی در این مدت چهار برابر مدت مشابه سال‌های گذشته بوده و رودخانه تیره‌رود در محدوده شهر دورود نیز پس از ۲۳ سال به‌طور کامل لایروبی شده است.

غلامرضا علی‌محمدی مدیر کل جمعیت هلال‌احمر لرستان هم با اشاره به آمادگی نیروهای امدادی بر ای خدمت‌رسانی به افراد حادثه دیده ناشی از بارندگی و سیلابی در استان گفت: در بارندگی‌ها اخیر ۱۰ گروه عملیاتی به مناطق حادثه دیده اعزام و به ۱۳۴ خانوار گرفتار در آب گرفتگی و سیلاب امداد رسانی شد.