سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: در پی بارش‌های شدید و رانش زمین راه ارتباطی ۱۷۰ روستا و برق ۱۲۰ روستا در استان قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان گفت: در مجموع ۱۲۰ راه روستایی در بخش پاپی خرم‌آباد و ۵۰ راه روستایی در بخش زز و ماهرو الیگودرز بر اثر رانش زمین و جاری شدن روان‌آب‌ها مسدود شدند همچنین برق ۹۰ روستا قطع شد.

احسان کرم‌زاده در گفت‌وگوی ویژه با اشاره به آمادگی مدیریت بحران استان برای مواجهه با بارندگی‌های اخیر بیان کرد: هشدارهای هواشناسی درباره وقوع پدیده ال‌نینو از ماه‌ها قبل دریافت شده بود و از ماه‌های پایانی تابستان، جلسات مدیریت بحران به ریاست استاندار در سطح استان و شهرستان‌ها برگزار شد.

وی افزود: با نزدیک شدن به فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدارهای نارنجی و قرمز، از روز سه‌شنبه جلسات اضطراری مدیریت بحران با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران ۱۲ شهرستان به‌صورت مستمر برگزار شد.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به شدت بارندگی‌ها عنوان کرد: طی ۴۲ ساعت، سپیددشت ۱۸۱ میلی‌متر و شول‌آباد ۱۸۰ میلی‌متر بارندگی ثبت کردند، در حالی که میانگین بارش استان به ۵۱ میلی‌متر رسید.

کرم‌زاده با بیان اینکه محورهای اصلی مواصلاتی استان باز هستند، گفت: در مجموع ۱۲۰ راه روستایی در بخش پاپی خرم‌آباد و ۵۰ راه روستایی در بخش زز و ماهرو الیگودرز بر اثر رانش زمین و جاری شدن روان‌آب‌ها مسدود شدند که عملیات بازگشایی آن‌ها با استقرار ماشین‌آلات سنگین راهداری ادامه دارد.

وی گفت:همچنین تا زمان این گفت‌وگو ۱۵ مسیر روستایی در زز و ماهرو بازگشایی شده بود و پیش‌بینی می‌شد تا ساعت یک بامداد ۲۵ راه روستایی دیگر نیز باز شود.

کرم زاده افزود:با اشاره به بارش نخستین برف پاییزی در گردنه گله‌بادوش الیگودرز افزود: از مجموع بیش از ۹ هزار کیلومتر راه استان، حدود ۶ هزار کیلومتر برف‌گیر است و نیروهای راهداری برای مدیریت شرایط در محورهای مختلف مستقر شده‌اند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان درباره اختلال در تردد ریلی نیز بیان کرد: با پیش‌بینی احتمال انسداد خط راه‌آهن شمال به جنوب در محدوده بخش پاپی، تمهیدات لازم از قبل اندیشیده شده بود و پس از بروز اختلال، ۴۴ دستگاه اتوبوس و میدل‌باس به ایستگاه راه‌آهن دورود اعزام شدند.

وی ادامه داد: یک‌هزار و ۲۶۴ مسافر به مقاصد خود در شهرهای اندیمشک، اهواز، دزفول و خرمشهر منتقل شدند. بررسی‌های ایمنی خط ریلی نیز انجام شده و زمان ازسرگیری حرکت قطارها با توجه به شرایط جوی و ایمنی مسیر تعیین می‌شود.

کرم‌زاده با تشریح خسارات واردشده به زیرساخت‌ها گفت: گاز هفت روستا با ۳۰۰ مشترک در بخش پاپی قطع شده و برق ۵۰ روستا در پاپی و ۴۰ روستا در زز و ماهرو نیز دچار قطعی شده است.

وی افزود: تا زمان این گفت‌وگو برق سه روستا وصل شده بود و گروه‌های عملیاتی برق و گاز برای برقراری مجدد خدمات پس از بازگشایی مسیرها در مناطق مستقر هستند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان درباره خسارات مردمی نیز اظهار کرد: گزارش‌های اولیه از آسیب به تعدادی از منازل مسکونی و تلف شدن تعدادی دام در مناطق پاپی و زز و ماهرو حکایت دارد و میزان دقیق خسارات پس از ارزیابی میدانی و تکمیل گزارش‌ها اعلام خواهد شد.

کرم‌زاده با هشدار نسبت به ادامه فعالیت سامانه بارشی گفت: بر اساس پیش‌بینی هواشناسی،با شدت کمتر تا فردا دوشنبه، فعالیت سامانه در استان ادامه خواهد داشت و در برخی نقاط جنوب‌شرق، شرق و جنوب استان و محدوده جنوبی پلدختر احتمال بارش نقطه‌ای و رگباری تا حدود ۱۰۰ میلی‌متر دیگر وجود دارد.

وی با تأکید بر اشباع شدن خاک در اثر بارندگی‌های اخیر افزود: با کاهش ظرفیت نفوذپذیری خاک، احتمال تشدید روان‌آب‌ها و وقوع سیلاب وجود دارد؛ بنابراین مردم از توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، صعود به ارتفاعات و سفرهای غیرضروری خودداری کنند. عشایر و دامداران نیز از استقرار دام‌ها در مناطق مستعد سیلاب پرهیز کنند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در حوزه رودخانه‌ها گفت: طی سه ماه اخیر بیش از ۵۰ کیلومتر از رودخانه‌های عبوری از محدوده شهری و بیش از سه‌هزار دهانه پل با همکاری دستگاه‌های مرتبط پاکسازی و تنقیه شده است.

کرم‌زاده افزود: حجم عملیات لایروبی در این مدت چهار برابر مدت مشابه سال‌های گذشته بوده و رودخانه تیره‌رود در محدوده شهر دورود نیز پس از ۲۳ سال به‌طور کامل لایروبی شده است.