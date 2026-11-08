به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام فرمانداری‌های ۱۴ شهرستان آغاجاری، امیدیه، اندیمشک، اندیکا، ایذه، بهبهان، لالی، باغملک، دزپارت، صیدون، ماهشهر، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان مدارس نوبت صبح به دلیل بارندگی شدید امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

همچنین مدارس شهر قلعه تل شهرستان باغملک و بندرامام خمینی و شهرک طالقانی در شهرستان ماهشهر در نوبت صبح غیرحضوری هستند.

بنا بر این گزارش روز گذشته نیز مدارس ۲۰ شهرستان خوزستان به دلیل بارندگی تعطیل شدند.

اداره کل هواشناسی خوزستان پیش از این برای ۱۰ شهرستان استان خوزستان هشدار سطح قرمز بارش باران صادر کرده بود.