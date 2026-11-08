مراسم گرامیداشت سیزدهم آبان و روز دانش‌آموز، با حضور دانش‌آموزان ایرانی مقیم مصر و خانواده‌های آنان در قاهره برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ این مراسم به میزبانی دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران و با تلاش بخش فرهنگی آن برگزار شد و با پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد.

در ادامه، دکتر فردوسی پور سفیر جمهوری اسلامی ایران در سخنانی به تشریح اهمیت روز سیزدهم آبان و جایگاه روز دانش‌آموز در تاریخ معاصر ایران پرداخت. او همچنین درباره زمینه‌ها و دلایل تسخیر سفارت آمریکا و اهمیت تاریخی و سیاسی این رویداد سخن گفت.

بخش‌های بعدی این مراسم به برنامه‌های فرهنگی و تفریحی ویژه دانش‌آموزان اختصاص داشت. برگزاری مسابقات و فعالیت‌های متنوع مانند طناب‌کشی و فوتبال، فضایی شاد و صمیمی برای دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان فراهم کرد.

همچنین در بخش دیگری از مراسم، به دانش‌آموزانی که بخش‌هایی از قرآن کریم را حفظ کرده بودند، هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.

در بخش پایانی این مراسم نیز دانش‌آموزان ایرانی به یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب، آیین شام غریبان برگزار کردند و با روشن کردن شمع، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب و رهبر شهید انقلاب را گرامی داشتند.

این مراسم با هدف گرامیداشت روز دانش‌آموز و فراهم کردن فرصتی برای گردهمایی دانش‌آموزان ایرانی مقیم مصر و خانواده‌های آنان برگزار شد.