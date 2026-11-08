براساس اعلام مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفیت هوای مشهد امروز در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز با ثبت عدد ۱۱۶ در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت، همچنین میانگین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت.

هم‌اکنون کیفیت هوا در منطقه رسالت در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه افراد قرار دارد.

کیفیت هوای مناطق مناطق ساختمان، سجاد، الهیه، خیام شمالی، امامیه و آوینی هم در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کیفیت هوا در مناطق صدف، طرق، هفت حوض، مفتح، کریمی و چمن هم زرد و قابل قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.