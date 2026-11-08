به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،سعید سبحانی گفت: به‌منظور حفظ ایمنی جاده‌ها و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، طی هفت ماه گذشته، ۳۵۳ پروانه عبور بار‌های ترافیکی صادر شد.

وی افزود: محموله‌هایی که به دلیل برخورداری از وزن یا ابعاد بیشتر از حد مجاز، شرایط حمل‌ونقل عادی را ندارند، برای تردد در جاده‌ها نیازمند دریافت مجوز ویژه هستند.

سبحانی خاطر نشان کرد: در هر پروانه عبور، مشخصات محموله از جمله ابعاد، وزن ، سرعت مجاز و مسیر حرکت تعیین و درج می‌شود تا تردد این محمولات مطابق ضوابط و شرایط اعلام‌شده باشد.