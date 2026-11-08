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معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از کسب عنوان «ایده برتر» توسط دانشجویان این دانشگاه در هشتمین جشنواره کشوری دانشجویی ایدههای نوآورانه آموزشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سلیمانی اظهار داشت: ایده «سامانه ارزشیابی انطباقی توزیعشده (D-CAT)» با هدف هوشمندسازی فرآیندهای ارزشیابی آموزشی و ارتقای کیفیت و استانداردهای سنجش یادگیری، در این جشنواره ارائه شد و مورد توجه داوران قرار گرفت.
وی این موفقیت را نشاندهنده ظرفیت علمی، خلاقیت و توانمندی دانشجویان دانشگاه دانست و افزود: بهرهگیری از ایدههای نوآورانه دانشجویان میتواند نقش مؤثری در تحول فرآیندهای یاددهی و یادگیری و ارتقای نظام آموزش علوم پزشکی ایفا کند.
ایدهپردازان این طرح، آقایان سبحان عفتی، حسین مظلوم، محمد سرسنگی و شروین آقاشریعتمداری از اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه هستند.
معاون آموزشی دانشگاه ضمن تبریک این موفقیت به اعضای تیم و جامعه دانشگاهی، بر حمایت از خلاقیتها و ایدههای نوآورانه دانشجویان در مسیر توسعه و تعالی آموزش علوم پزشکی تأکید کرد.