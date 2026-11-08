



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سلیمانی اظهار داشت: ایده «سامانه ارزشیابی انطباقی توزیع‌شده (D-CAT)» با هدف هوشمندسازی فرآیند‌های ارزشیابی آموزشی و ارتقای کیفیت و استاندارد‌های سنجش یادگیری، در این جشنواره ارائه شد و مورد توجه داوران قرار گرفت.

وی این موفقیت را نشان‌دهنده ظرفیت علمی، خلاقیت و توانمندی دانشجویان دانشگاه دانست و افزود: بهره‌گیری از ایده‌های نوآورانه دانشجویان می‌تواند نقش مؤثری در تحول فرآیند‌های یاددهی و یادگیری و ارتقای نظام آموزش علوم پزشکی ایفا کند.

ایده‌پردازان این طرح، آقایان سبحان عفتی، حسین مظلوم، محمد سرسنگی و شروین آقاشریعتمداری از اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه هستند.

معاون آموزشی دانشگاه ضمن تبریک این موفقیت به اعضای تیم و جامعه دانشگاهی، بر حمایت از خلاقیت‌ها و ایده‌های نوآورانه دانشجویان در مسیر توسعه و تعالی آموزش علوم پزشکی تأکید کرد.