به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری با تأکید بر ضرورت تقویت مدیریت مصرف انرژی، خواستار پیگیری جدی برنامه‌های صرفه‌جویی، ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های متولی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای اصلاح الگوی مصرف شد.

استاندار خراسان‌شمالی در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول باید اقدامات و برنامه‌های اجرایی خود را به‌صورت مشخص گزارش دهند تا موضوع صرفه‌جویی با جدیت و نظارت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: عبور از محدودیت‌های انرژی مستلزم همکاری هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، اجرای برنامه‌های مؤثر مدیریت مصرف و جلب مشارکت عمومی است.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری، نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌شمالی و امام‌جمعه بجنورد، فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه انرژی را ضرورتی مستمر دانست و بر استفاده هدفمند از ظرفیت مساجد، رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی برای ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی در این حوزه تأکید کرد.

وی همچنین خواستار فضاسازی فرهنگی و تبلیغاتی در سطح شهر‌ها با مشارکت شهرداری‌ها شد و تولید بسته‌های رسانه‌ای تخصصی با بهره‌گیری از دیدگاه کارشناسان، مهندسان، تولیدکنندگان و فعالان صنعتی را در تبیین اهمیت صرفه‌جویی مؤثر دانست.

سیدمحمد پاکمهر، نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت بر مصرف گاز، پیشنهاد کرد مشترکانی که میزان مصرف خود را ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهند، از مشوق‌هایی نظیر بخشودگی یا رایگان شدن بهای گاز بهره‌مند شوند.

وی اجرای طرح‌های تشویقی، نظارت مؤثر بر مصرف و اصلاح رفتار‌های روزمره خانوار‌ها را از راهکار‌های کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی عنوان کرد.

در این نشست، محور‌های مرتبط با سیاست‌گذاری و راهبری فرهنگی استان، بررسی مسائل و اولویت‌های فرهنگی، ارزیابی ظرفیت‌های موجود، تقویت هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاهی و راهکار‌های ارتقای اثربخشی برنامه‌های فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در این جلسه، از خادمان نمونه عرصه فرهنگ تجلیل و ابلاغ عضویت اعضای شورای فرهنگ عمومی استان اهدا شد.