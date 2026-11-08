مردم استان همدان دیشب هم محکم و استوار در خیابان‌ها و میادین حاضر شدند تا اعلام کنند گوش به فرمان رهبر و تا رسیدن به پیروزی نهایی به حضور خود در صحنه ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم با حضور پرشور خود در میدان‌ها و خیابان‌ها، بار دیگر پیام ایستادگی و پایداری خود را به جهانیان مخابره و بر عزم و اراده راسخ خود برای ادامه مسیر و پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های نظام اسلامی تأکید کردند.

مردم بصیر استان همدان در این تجمع حماسی، با اشاره به دستاورد‌های چشمگیر کشور در عرصه‌های علمی، فناوری و نظامی، اقتدار نیرو‌های مسلح را تضمین‌کننده امنیت ملی دانستند.