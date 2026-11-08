به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،هادی فاتحی اقدم گفت:شب گذشته بر اثر برخورد خودروی ۲۰۶ با تریلی کشنده ولوو و پراید راننده خودروی ۲۰۶ در دم جان باخت و ۳ نفر دیگر مصدوم شدند.

فاتحی اقدم افزود: این حادثه ساعت ۲۰:۱۶ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلال‌احمر گزارش و بلافاصله نجاتگران پایگاه شهید بهرام رنجبر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود:در این عملیات سه نفر از سرنشینان خودروی پراید توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر مراغه گفت:راننده خودروی پژو ۲۰۶ که در این تصادف جان خود را از دست داده بود توسط نجاتگران هلال‌احمر از داخل خودرو رهاسازی شد.

فاتحی اضافه کرد:عملیات امدادی پس از رهاسازی متوفی و ایمن‌سازی مسیر در ساعت ۱۰ شب به پایان رسید.