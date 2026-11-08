کتائب سیدالشهداء در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه عراق تأکید کرد: توافق امضا شده با دیگر گروه‌های مقاومت، چارچوب هماهنگی و نخست‌وزیر، مربوط به سند توافق حاکمیتی بوده و هیچ ارتباطی با موضوع خلع سلاح ندارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ مقاومت اسلامی عراق، کتائب سیدالشهدای عراق در بیانیه‌ای رسمی، اظهارات فؤاد حسین در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره را نادرست خواند و اعلام کرد که این گروه در کنار دیگر گروه‌های چهارگانه مقاومت، با مشارکت طرف‌های چارچوب هماهنگی و نخست‌وزیر، سند توافق حاکمیتی را امضا کرده و همچنان به تمامی مفاد آن پایبند است.

در این بیانیه تأکید شده است که کتائب سیدالشهداء تاکنون هیچ موضعی درباره خلع سلاح‌های خود اعلام یا اتخاذ نکرده و هیچ‌گونه توافقی نیز در این زمینه امضا نکرده است.

این گروه با انتقاد از انتشار اطلاعات نادرست، از تمامی سخنگویان و به‌ویژه شخصیت‌های دولتی عراق خواست در بیان مواضع و انتقال اطلاعات دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتری داشته باشند.

کتائب سیدالشهداء تأکید کرد که مقام‌های دولتی بیش از دیگران باید به اطلاعات دقیق دسترسی داشته باشند و از بیان اظهاراتی که موجب ایجاد ابهام، سردرگمی و انتقال اطلاعات نادرست به افکار عمومی می‌شود، خودداری کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه، کتائب سیدالشهداء با لحنی تند و کنایه‌آمیز، فؤاد حسین را به بی‌اطلاعی از تحولات عراق متهم کرد و اعلام داشت: از فؤاد حسین به دلیل آگاهی نداشتن از واقعیت رویداد‌ها و تحولات جاری که ناشی از سفر‌های متعدد و حضور اندک او در بغداد است، عذرخواهی می‌کنیم.

این گروه همچنین اعلام کرد آمادگی دارد گزارش‌های دوره‌ای درباره آخرین تحولات و رویداد‌های صحنه عراق در اختیار وزیر امور خارجه قرار دهد تا او از واقعیت‌ها و روند تحولات آگاه شود و در آینده از قرار گرفتن در چنین موقعیت‌هایی جلوگیری کند.