دو بهله جوجه جغد انبار پس از طی مراحل مراقبت، تیمارداری و بازیابی توان پرواز، در طبیعت شهرستان میناب رهاسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میناب گفت: این دو بهله جوجه جغد انبار به علت ضعف و بی حالی ناشی از گرسنگی هفت روز پیش به اداره حفاظت محیط زیست تحویل داده شده بود.

محمدامین عربی افزود: جغد انبار در فهرست قرمز IUCN در رده کمترین میزان نگرانی (LC) قرار دارد، اما جمعیت این گونه در بسیاری از مناطق به دلیل تخریب زیستگاه، استفاده از آفت‌کش‌ها، برخورد با خودرو‌ها و خطوط انتقال برق، با تهدید جدی روبروست.

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وی با تأکید بر نقش حیاتی پرندگان شکاری در اکوسیستم گفت: جغد‌ها به عنوان کنترل‌کننده طبیعی آفات، نقش بی‌بدیلی در چرخه حیات ایفا می‌کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میناب افزود: حضور این پرندگان در نخلستان‌ها و مزارع جنوب کشور، به ویژه گونه‌هایی نظیر جغد انبار و جغد خالدار کوچک، به کنترل جمعیت جوندگان و حشرات کمک شایانی کرده و از آسیب به محصولات کشاورزی جلوگیری می‌کند.