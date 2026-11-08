هم‌زمان با صدور هشدار‌های امنیتی در شهر‌های دمام، احساء، بقیق و ظهران در شرق عربستان سعودی، داده‌های وب‌سایت «فلایت‌رادار» از توقف فعالیت‌های پروازی در فرودگاه ملک فهد دمام و سرگردانی هواپیما‌ها در آسمان این منطقه و ناتوانی آنها در فرود خبر می‌دهد.

توقف پرواز‌ها در فرودگاه دمام و اعلام هشدار در چند منطقه شرق عربستان

توقف پرواز‌ها در فرودگاه دمام و اعلام هشدار در چند منطقه شرق عربستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رسانه‌های سعودی از صدور هشدار امنیتی در شهر دمام درباره خطر احتمالی خبر دادند. همچنین هشدار‌های مشابهی در استان‌های احساء و بقیق صادر شده است.

همچنین شبکه المیادین گزارش داد که سازمان دفاع مدنی عربستان درباره وقوع خطر احتمالی در دمام هشدار صادر کرده است.

خبرگزاری رویترز نیز از صدور هشدار مشابه در ظهران و بقیق خبر داد.

در همین حال، داده‌های وب‌سایت «فلایت‌رادار» حاکی از توقف فعالیت‌های پروازی در فرودگاه ملک فهد در شهر دمام، واقع در شرق عربستان است.

بر اساس این داده‌ها، شماری از هواپیما‌ها در آسمان دمام سرگردان مانده‌اند و به دلیل توقف تردد هوایی در فرودگاه ملک فهد، قادر به فرود نیستند.

از سوی دیگر، خبرنگار شبکه المسیره در صعده گزارش داد که توپخانه ارتش عربستان سعودی مناطق مختلفی از شهرستان مرزی شدا را گلوله‌باران کرده است.