به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جوزف بورل مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی اعلام کرد که با وجود پیروزی دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا، ترامپ همچنان از قدرت وتو برخوردار است و همچنان «فردی بسیار خطرناک برای جهان» به شمار می آید.

مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد: وقتی ترامپ جنگ غیر قانونی عیله ایران را آغاز کرد، تنها صدای منتقد در اروپا اسپانیا بود و اروپایی ها هرچه را ترامپ بر آن ها تحمیل می کند می پذیرند.

این دیپلمات ارشد پیشین اتحادیه اروپا همچنین به وضع متزلزل روابط دو سوی اقیانوس اطلس اشاره کرد و گفت که «اروپایی ها در برابر آمریکا، بازی تسلیم را در پیش گرفته اند.»