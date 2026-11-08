نماینده استان البرز در مجلس خبرگان رهبری، با تأکید بر ضرورت تقویت همگرایی اجتماعی، پذیرش نقدهای سازنده و رسیدگی به مطالبات مردم، وحدت ملی را از الزامات عبور از چالش‌ها و تحقق اهداف کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، آیت‌الله ردایی در برنامه زنده «نگاه مردم» صدا و سیمای البرز، با تشریح محورهای پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ضرورت دشمن‌شناسی، هوشیاری اجتماعی، تقویت نقش مردم و توجه ویژه به نسل جوان تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت شناخت ریشه‌ها و اهداف دشمنی‌ها اظهار داشت: آگاهی از روند تاریخی تقابل دشمنان با ملت ایران، زمینه شناخت دقیق‌تر تهدیدها و اتخاذ مواضع آگاهانه را فراهم می‌کند.

نماینده استان البرز در مجلس خبرگان رهبری، پشتیبانی مردمی را از مؤلفه‌های مهم اقتدار کشور برشمرد و گفت: قدرت معنوی و الهی ملت ایران در کنار آمادگی دفاعی، ظرفیت ایستادگی در برابر فشارها و قدرت‌های مادی را فراهم کرده است.

ردایی همچنین حضور مردم در اجتماعات شبانه و مشارکت بانوان را جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست و بر استمرار این نقش‌آفرینی تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، سرمایه‌گذاری فرهنگی و معرفتی برای نسل جوان را ضروری خواند و افزود: پرسش‌ها و ابهام‌های نوجوانان و جوانان باید با پاسخ‌های مستدل و به‌موقع همراه باشد؛ چراکه بی‌توجهی به این پرسش‌ها می‌تواند زمینه شکل‌گیری شبهات را فراهم کند.

وی خانواده‌ها، معلمان، استادان و مسئولان آموزشی را در تقویت قدرت تشخیص و عقلانیت دینی نسل جدید مؤثر دانست و بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه گفت‌وگوی آگاهانه با جوانان تأکید کرد.

نماینده استان البرز در مجلس خبرگان رهبری، حضور جوانان در راهپیمایی ۱۳ آبان و اجتماعات مردمی را نشانه دغدغه‌مندی آنان نسبت به مسائل کشور دانست و اظهار داشت: انگیزه، نشاط و روحیه تحول‌خواهی نسل جوان می‌تواند در مسیر پیشرفت کشور به کار گرفته شود.

ردایی همچنین از تلاش ورزشکاران و افتخارآفرینان کشور، به‌ویژه ورزشکاران البرزی، برای اعتلای نام و پرچم ایران قدردانی کرد و این موفقیت‌ها را در تقویت هویت و غرور ملی مؤثر دانست.

وی در تبیین الزامات وحدت اجتماعی تصریح کرد: انسجام ملی به معنای یکسان‌بودن افکار و سلیقه‌ها نیست؛ افراد می‌توانند درباره روش‌ها و راهکارها اختلاف‌نظر داشته باشند، اما در اصول و اهداف کلان کشور به همگرایی برسند.

این عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه نباید اختلاف سلیقه را به تقابل تبدیل کرد، خاطرنشان کرد: نقدهای کارشناسی و دلسوزانه نه‌تنها با وحدت منافاتی ندارد، بلکه پذیرش دیدگاه‌های متفاوت می‌تواند به اصلاح تصمیم‌ها و بهبود عملکردها کمک کند.

ردایی، توجه به مطالبات اقتصادی، اداری و اجتماعی مردم را نیز از الزامات تحکیم انسجام ملی دانست و گفت: تحقق عدالت در بخش‌های اقتصادی، قضایی و اداری و رسیدگی مؤثر به مشکلات مردم، نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی دارد.

وی در پایان، تقویت مشترکات ملی، پرهیز از اختلاف‌افکنی و پایبندی به قانون اساسی و مصالح کشور را زمینه‌ساز افزایش همدلی میان مردم و مسئولان و شتاب‌بخشی به روند پیشرفت کشور عنوان کرد.