رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی با هشدار نسبت به مخاطرات شیوع آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان، بر ضرورت رعایت اصول بهداشتی و امنیت زیستی، جلوگیری از جابه‌جایی غیرمجاز طیور و گزارش سریع موارد مشکوک تأکید کرد.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور دامپزشکی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ با اشاره به اهمیت پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان گفت: این بیماری یک بیماری ویروسی بسیار واگیردار است که می‌تواند موجب تلفات گسترده در جمعیت طیور و خسارات اقتصادی قابل توجه به صنعت طیور شود و برخی سویه‌های آن نیز قابلیت انتقال به انسان را دارند.

زنگویی مطلق، با تأکید بر ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و پیشگیرانه، از شهروندان، پرورش‌دهندگان طیور و فعالان این حوزه خواست از خرید و نگهداری طیور بدون مجوز و بدون گواهی بهداشتی خودداری کنند و به هیچ عنوان با پرندگان بیمار، تلف‌شده یا لاشه پرندگان وحشی تماس نداشته باشند.

زنگویی مطلق همچنین جلوگیری از ورود افراد و وسایل نقلیه متفرقه به محل نگهداری طیور، ضدعفونی مستمر ورودی سالن‌ها، تجهیزات و وسایل نقلیه و خودداری از رهاسازی طیور اهلی در محیط‌های باز و محل تجمع پرندگان وحشی را از مهم‌ترین اقدامات در پیشگیری از انتشار بیماری عنوان کرد.

به گفته وی در صورت مشاهده تلفات غیرعادی در طیور یا بروز علائم مشکوک، ضروری است موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن به اداره دامپزشکی اطلاع داده شود و از هرگونه خرید، فروش و جابه‌جایی پرندگان بیمار یا مشکوک به بیماری جداً خودداری شود.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور دامپزشکی استان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در مصرف فرآورده‌های طیور افزود: از مصرف و عرضه گوشت و تخم‌مرغ حاصل از طیور بیمار یا تلف‌شده باید خودداری شود.

زنگویی مطلق افزود: شهروندان از دست زدن به لاشه پرندگان وحشی و طیور تلف‌شده جداً پرهیز کنند و در صورت تماس اتفاقی با این موارد، دست‌های خود را به‌طور کامل با آب و صابون شست‌وشو دهند.

وی با بیان اینکه پیشگیری از آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان نیازمند مشارکت همگانی است، تأکید کرد: رعایت اصول بهداشتی، همکاری با مجموعه دامپزشکی و گزارش به‌موقع موارد مشکوک، نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه، صیانت از سرمایه‌های دامی و حفاظت از صنعت طیور دارد.