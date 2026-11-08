رئیس رژیم صهیونیستی «اسحاق هرتزوگ» رایزنی‌های خود با احزاب را به پایان رساند و اعلام کرد: تشکیل کابینه بعدی را به «گادی آیزنکوت» واگذار خواهد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما آیزنکوت از فردا ۲۸ روز فرصت دارد که با احزاب برای تشکیل کابینه توافق کند و امکان تمدید ۱۴ روزه نیز وجود دارد.

این درحالی است که بنیامین نتانیاهو برای جلب نظر احزاب دیگر و ماندن در کرسی نخست وزیری، تشکیل کابینه وحدت را خواستار شده بود، حزب یاشار به ریاست آیزنکوت؛ رقیب انتخاباتی وی این درخواست را رد کرد. از سوی دیگر، «یائیر گولان» رئیس حزب دموکرات‌های رژیم اسرائیل، عوض شدن کابینه نتانیاهو و تشکیل «دولت تغییر» را خواستار شد.

همزمان با اظهارات آیزنکوت، شماری از معترضان در مرکز تلاویو دست به تظاهرات زدند و تغییر کابینه نتانیاهو و تشکیل یک کابینه با حضور احزاب عرب را خواستار شدند.