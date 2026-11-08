رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری از لغزنده بودن جاده‌های استان خبر داد و گفت: با استقرار سامانه بارشی در نیمه غربی استان معابر برون‌شهری و کوهستانی لغزنده شده و تردد خودرو‌های وانت و کامیونت را دشوار کرده است.

جاده‌های چهارمحال و بختیاری لغزنده/ هشدار به رانندگان وانت و کامیونت

جاده‌های چهارمحال و بختیاری لغزنده/ هشدار به رانندگان وانت و کامیونت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرهنگ حسین پور گفت: لغزندگی جاده‌ها همراه با سرعت غیرمطمئن رانندگان خودرو‌های باری سبک، مهم‌ترین عامل وقوع تصادف‌ها در محور‌های استان عنوان می‌شود.

وی افزود: کارشناسان ایمنی راه با اشاره به اینکه وانت و کامیونت به دلیل بارگیری در قسمت عقب، تعادل کمتری در سطوح لغزنده دارند، بر پرهیز از سبقت غیرمجاز در معابر کوهستانی و درون‌شهری تأکید می‌کنند.

حسین پور گفت: رعایت فاصله طولی مناسب و پرهیز از بی‌دفاعی در تقاطع‌ها از دیگر توصیه‌های مطرح‌شده است؛ به‌ویژه در نقاطی که راه فرعی به اصلی می‌رسد و خودروی فرعی موظف به تقدم‌دادن است، بی‌توجهی به حق تقدم، زمینه‌ساز برخورد‌های شدید می‌شود.

به رانندگان توصیه شده است پیش از آغاز سفر از وضعیت راه‌ها مطلع شوند، سرعت خود را متناسب با شرایط سطح جاده تنظیم کنند، از ترمز‌های ناگهانی بپرهیزند و در مسیر‌های برف‌گیر و کوهستانی زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی همراه داشته باشند.