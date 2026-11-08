به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در جلسه شورای اداری استان، با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف دستگاه کمپوست خریداری‌شده برای مدیریت پسماند شهری، بر تسریع در راه‌اندازی این مجموعه تأکید کرد و خواستار اقدام عملی شهرداری و فرمانداری بجنورد در این زمینه شد.

این دستور در پی طرح مطالبات مردمی و پیگیری‌های رسانه‌ای درباره بلاتکلیفی دستگاه کمپوست و ضرورت استفاده از ظرفیت آن برای مدیریت اصولی پسماند و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی صادر شد.

بر اساس این دستور، شهرداری و فرمانداری بجنورد موظف‌اند حداکثر ظرف دو هفته اقدامات لازم برای نصب و بهره‌برداری از دستگاه را انجام دهند.

به گفته نوری حفظ محیط‌زیست، مدیریت اصولی پسماند و صیانت از سلامت شهروندان از جمله ضرورت‌هایی است که تحقق آن نیازمند پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول و پاسخ‌گویی عملی به مطالبات عمومی است.