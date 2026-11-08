غیر حضوری شدن مدارس در ۴ شهرستان شمالی استان بوشهر

سخنگوی آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: فعالیت مدارس شهرستان بوشهر، گناوه، دیلم و دشتستان امروز یکشنبه ۱۷ آبان ماه در تمامی مقاطع غیرحضوری است.