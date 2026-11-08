غیر حضوری شدن مدارس در ۴ شهرستان شمالی استان بوشهر
سخنگوی آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: فعالیت مدارس شهرستان بوشهر، گناوه، دیلم و دشتستان امروز یکشنبه ۱۷ آبان ماه در تمامی مقاطع غیرحضوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
؛ عبدالمحمد شعرانی بیان کرد: بنا بر تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستانهای بوشهر، گناوه، دیلم و دشتستان مناطق آبپخش، سعدآباد و شبانکاره فعالیت تمامی مدارس این شهرستانها در همه مقاطع تحصیلی، در نوبتهای صبح و عصر، بهصورت مجازی خواهد بود.
وی افزود: بر این اساس، آموزش دانشآموزان در تمامی مقاطع تحصیلی از طریق بسترهای آموزش مجازی دنبال خواهد شد.
همچنین کلاس های درس دانشگاههای 4 شهرستان استان هم امروز غیرحضوری برگزار می شود.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر کلاس درس دانشگاههای شهرستان های بوشهر، دشتستان، دیلم و گناوه امروز غیرحضوری است.