

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در رویداد مزارع الگویی برنج در مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز محمود آباد به اهمیت استفاده حداکثری از آب‌های سطحی مازندران و کاهش مصرف آب چاه برای کشاورزی اشاره کرد و گفت: طبق بررسی‌های انجام شده به دلیل استفاده بی رویه از آب‌های زیرزمینی پیشروی شوری آب در منطقه دشت شرق مازندران جدی شده است.

تیموری به وجود ۹ سد برای مهار آب‌های سطحی و یک هزارو ۳۶ آب بندان در مازندران به عنوان یک فرصت اشاره کرد و گفت: متاسفانه فقط سد البرز مازندران همچنان از اعتبار ایجاد شبکه و کانال‌های آبیاری پایین دست برخوردار است.



وی ادامه داد: ۲۷۰ هزار کیلومتر کانال سه و چهار و ۲۲۰ کیلومتر کانال یک و ۲ برای آبرسانی به زمین‌های کشاورزی استان در پایین دست سد‌های استان باید ایجاد شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران این هدف برنامه هفتم توسعه در کشاورزی این خطه شمالی است در حالی که ردیف اعتبارات سد‌های مازندران برای توسعه شبکه‌های آبیاری در بودجه ملی حذف شده است.

کمبود بذر گواهی شده

تیموری کمبود تولید بذر گواهی شده برنج در مازندران را یک چالش جدی مهمترین فعالیت کشاورزی عنوان کرد و گفت: کشاورزان پیشرو برنج در این طرح باید کمک کنند.



وی با بیان این که مزراع الگویی برنج می‌توانند در اجرای تولید بذر گواهی شده مشارکت کنند، ادامه داد: طبق بررسی‌های انجام شده عملکرد برنج با مصرف بذر گواهی شده تا ۳۰ درصد بیشتر خواهد شد.



استقبال ضعیف شالیکاران مازندران به کشت ارقام کیفی پر محصول

وی پایین بودن ضریت کشت ارقام پرمحصول برنج در مازندران را از آفت‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: طبق آمار کمتر از ۲۸ درصد از ۲۳۰ هزار هکتار از شالیزار‌های استان زیر کشت ارقام پرمحصول می‌رود در حالی که حدود ۳۰ رقم پرمحصول در مازندران شناسایی و معرفی شده است که ۶ رقم آن به لحاظ کیفی با طارم سنتی برابری دارد.

وی به افزایش ۳۰ درصد عملکرد کشت ارقام پرمحصول برنج نیز اشاره کرد و توضیح داد: آفت اقتصادی جدی در این محصول این که امروز همه ارقام برنج مازندران در سبد طارم عرضه می‌شود و این ضعف نظارتی را نشان می‌دهد و در واقع ضربه زدن به برند کشاورزی مازندران است.



رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران وضعیت کشت برنج در سال زراعی گذشته را بسیارمطلوب و از آن به عنوان سال عروسی برنج کاران نام برد و گفت: انجام بیش از ۱۰۰ هزار هکتار کشت دوم به روش نشا مجدد و رتون سبب شد تا تولید برنج سفید استان به میزان ۲۰۰ هزار تن افزایش بیابد.