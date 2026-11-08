سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار قرمز برای دو استان چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و هشدار نارنجی برای ۱۴ استان دیگر، درباره بارش شدید باران، آبگرفتگی معابر، جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، امروز سامانه‌ای بارشی در کشور فعال است که در استان‌های واقع در جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و زاگرس جنوبی شدت بیشتری دارد. این نزولات آسمانی علاوه بر بخشیدن حال و هوایی تازه به طبیعت، شهرها و روستاهای کشور، با مخاطراتی نظیر آبگرفتگی معابر، جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌ها همراه خواهد بود.