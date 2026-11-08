مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: از ابتدای فعالیت سامانه بارشی تاکنون هیچ‌یک از محور‌های مواصلاتی استان مسدود نشده و تردد در تمامی مسیر‌ها جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: با وجود فعالیت سامانه بارشی در بخش‌هایی از خوزستان، راهداران از ابتدای فعالیت این سامانه در محور‌های مختلف استان حضور مستمر داشته‌اند و تاکنون هیچ محوری دچار انسداد نشده است.

او افزود: از زمان آغاز فعالیت سامانه بارشی، ۳۲ گشت راهداری با حضور ۳۲۰ نفر نیروی راهدار و استقرار ۲۲۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در محور‌های استان در حال فعالیت و گشت‌زنی هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: این نیرو‌ها با هدف پایش مستمر وضعیت راه‌ها، پیشگیری از انسداد محور‌ها و ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای در محور‌های مختلف استان مستقر هستند و در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از بارندگی و شرایط جوی، اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

خسروی با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال تداوم ناپایداری‌های جوی، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌ها مطلع شوند و در صورت نیاز با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان تماس بگیرند.