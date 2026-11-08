فرمانده انتظامی شهرستان سرایان از کشف محل انباشت یک تُن و ۵۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی قاچاق با تلاش ماموران انتظامی و یگان حفاظت منابع طبیعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ فرمانده انتظامی شهرستان سرایان گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی در یکی از روستا‌های سطح حوزه استحفاظی اقدام به انباشت چوب قاچاق کرده، بررسی موضوع در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی بخش آیسک و یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ طاهری افزود: ماموران انتظامی با همراهی منابع طبیعی پس از انجام تحقیقات نامحسوس در این زمینه و احراز صحت موضوع ضمن هماهنگی با مرجع قضایی، به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان، مقدار یک تُن و ۵۰۰ کیلو گرم چوب جنگلی قاچاق را کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد؛ ضمن تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه قاچاق و تخریب منابع طبیعی که سرمایه ملی آیندگان را به مخاطره می‌اندازد از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.