به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، برخی مناطق خراسان رضوی، تهران، البرز، قزوین، زنجان، همدان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر، قم، مرکزی، اصفهان، سمنان، یزد و شمال کرمان و خراسان جنوبی، بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و در ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

این بارش‌ها امروز در استان‌های واقع در جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و زاگرس جنوبی شدت بیشتری دارد و آبگرفتگی معابر، جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌ها را به همراه خواهد داشت. سازمان هواشناسی ضمن توصیه به پرهیز از تردد و اتراق در حریم و بستر رودخانه‌ها، از اعتبار هشدار نارنجی برای ۱۴ استان و صدور هشدار قرمز برای دو استان چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد خبر داد. همچنین از بعدازظهر امروز تا سه‌شنبه کاهش دمای محسوس در نیمه شمالی کشور رخ می‌دهد و دریای خزر و نیمه شمالی خلیج فارس نیز تا دو روز آینده مواج و متلاطم خواهند بود.