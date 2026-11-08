با توجه به شرایط آب و هوایی ، تمامی مدارس شهرستان فریدونشهر، امروز یکشنبه هفدهم آبان ماه به صورت غیرحضوری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛حجت الله رحیمی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان فریدونشهرگفت: با توجه به شرایط آب و هوایی و مشکلات تردد در معابر شهری و برون شهری، بنا بر تصمیم کمیته مدیریت بحران این شهرستان طی هماهنگی به عمل آمده با اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، تمامی مدارس شهرستان فریدونشهر امروز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه به صورت غیرحضوری فعالیت خود را ادامه خواهند داد.