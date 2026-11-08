در دویست و پنجاه و دومین موج از اجتماعات مردمی ورامین، آسمان باران می‌بارید، اما قدم‌های مردم از میدان عقب نمی‌کشید؛ چرا که این حضور، از جنس عادت نبود، بلکه از جنس عشق و وفاداری به میهن بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شب ۲۵۲امین اجتماع مردم ورامین، بارش شدید باران نتوانست بهانه‌ای برای غیبت حاضران باشد.

در حالی که قطره‌های باران بر سر و روی مردم می‌نشست، گرمای دل‌ها و اراده‌ی آنان، فضای میدان را پر کرده بود. مردم ورامین در این شب نشان دادند که حضورشان در این میدان، نه از روی عادت، بلکه برخاسته از عشق، اعتقاد و وفاداری عمیق به میهن و کشورشان است.