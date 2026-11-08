علی‌رغم بارش شدید باران، مردم شهرستان پاکدشت در دویست و پنجاه و دومین شب حضور خود، سنگر خیابان‌ها را ترک نکردند و در میدان معلم شهید امام خامنه‌ای حاضر شدند.

باران، اراده و میدان؛ پاکدشتی‌ها در شب ۲۵۲ سنگر خیابان را ترک نکردند

باران، اراده و میدان؛ پاکدشتی‌ها در شب ۲۵۲ سنگر خیابان را ترک نکردند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دویست و پنجاه و دومین شب از اجتماعات مردمی شهرستان پاکدشت، علی‌رغم بارش شدید باران، مردم این شهرستان با عزمی راسخ در میدان معلم شهید امام خامنه‌ای گرد هم آمدند.

حاضرین در این اجتماع نشان دادند که حتی شرایط جوی و بارش شدید باران نیز نمی‌تواند مانع از حضور مستمر آنان در این مسیر شود و با ایستادگی در میدان، بر تداوم این برنامه‌های مردمی تأکید کردند.