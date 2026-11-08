به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه چهارمین دوره بازی‌های المپبک جوانان در داکار، ورزشکاران کشورمان در سه رشته کشتی ساحلی، دوچرخه سواری و فوتسال به میدان می‌روند.

از ساعت ۱۴ به وقت ایران در کشتی ساحلی کیارش ترابی در وزن ۷۰ کیلوگرم و امیرصالح جاویدانی در وزن ۹۰ کیلوگرم به میدان می‌روند.

امیر پویان کنشلو نماینده ایران در مسابقات دوچرخه سواری است که از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه مسابقه خود را آغاز می‌کند و تیم فوتسال دختران در چهارمین مسابقات خود از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه به مصاف ونزوئلا می‌رود. جوانان فوتسال در سه دیدار قبلی خود کاستاریکا، کامرون و ایتالیا را مغلوب کرده‌اند.



چهارمین دوره المپیک جوانان داکار از ۹ آبان آغاز شده است و تا ۲۲ آبان ادامه دارد. کاروان ورزش ایران با نام شهید ماکان نصیری راهی این رقابت‌ها شده است.