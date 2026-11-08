مردم شهرستان قدس در دویست و پنجاه و دومین اجتماع شبانه خود، با تکیه بر ایمان و وحدت، بر ایستادگی در برابر دشمنان و حضور مستمر در میدان تا پیروزی نهایی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و پنجاه و دومین شب از اجتماعات مردمی در شهرستان قدس، همراه با اقامه عزای حضرت فاطمه (س) برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با تکیه بر استقامت، وحدت و ایمان خود، نشان دادند که همواره در مقابل دشمنان ایستادگی می‌کنند. حاضران در این اجتماع تأکید کردند که با همین اراده و انسجام، تا پیروزی نهایی در میدان حضور خواهند داشت و اجازه نخواهند داد هرگونه تهدیدی بر امنیت و اقتدار کشور اثر بگذارد.