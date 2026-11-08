وزیر بهداشت دولت تغییر وسازندگی یمن از شهادت و مجروح‌شدن ۱۰۳۹ نفر بر اثر حملات و تحرکات نظامی عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها (۲۲ تیرماه) علیه این کشور خبر داد.

شمار شهدا و زخمی‌های یمن به هزار و ۳۹ نفر رسید

شمار شهدا و زخمی‌های یمن به هزار و ۳۹ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «قاسم بحییح» وزیر بهداشت یمن اعلام کرد: شمار شهدای حمله هوایی عربستان به منازل یمنی‌ها در روستای «الشریه» در شهرستان بنی‌حشیش استان صنعا، بر اساس آمار اولیه، به ۳۲ تن رسیده و ۳۸ تن نیز زخمی شدند.

وی افزود عملیات بیرون‌کشیدن پیکر شهدا از زیر آوار خانه‌هایی که هدف حمله جنگنده‌های سعودی قرار گرفته‌اند، همچنان ادامه دارد.

وزیر بهداشت یمن همچنین اعلام کرد که هواپیما‌های عربستان در جریان تلاش امدادگران و نیرو‌های دفاع مدنی برای بیرون آوردن مجروحان از محل این حمله، آنان را نیز هدف قرار دادند.

وی همچنین گفت که در حمله هوایی عربستان به بازار «الحضاره» در شهرستان الوازعیه استان تعز ۳۰ تن شهید و ۱۳ تن دیگر زخمی شدند که احتمال افزایش تعداد شهدا وجود دارد.

به گفته وزیر بهداشت یمن، طی هشت روز گذشته ۱۹۹ نفر در استان تعز شهید یا زخمی شدند و مجموع قربانیان حملات و تحرکات نظامی عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها علیه یمن (۲۲ تیرماه) به یک‌هزار و ۳۹ نفر رسیده است.

وی همچنین اعلام کرد حملات هوایی عربستان مناطق مختلف استان‌های یمن را دربر گرفته است.