پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا بار دیگر بر مخالفت خود با جنگ‌افروزی علیه ایران و غزه تاکید کرد و در عین حال گفت که انتخابات سراسری ۲۹ نوامبر (هشتم آذر) نشان خواهد داد که این کشور از درون اداره می‌شود، نه از سوی واشنگتن، تل‌آویو، بوینس آیرس یا مسکو.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ، سانچز در یک سخنرانی انتخاباتی وعده داد که در برابر نفوذ جریان راست افراطی بین‌المللی مقاومت کند و از سیاست خارجی دولتش دفاع و با افزایش هزینه‌های نظامی مخالفت کرد.

نخست وزیر اسپانیا اظهار کرد: ما در ۲۹ نوامبر با آرای خود به آنها خواهیم گفت که اسپانیا از داخل اسپانیا اداره می‌شود؛ نه از واشنگتن، نه از تل‌آویو، نه از بوینس آیرس و نه از مسکو، بلکه از خود اسپانیا.

سانچز متعهد شد که به ایستادگی در برابر راست افراطی ادامه دهد و اسپانیا را همچون «مشعلی» توصیف کرد که همچنان الهام‌بخش جهان خواهد بود.

وی تاکید کرد: ما اجازه نخواهیم داد کشورمان به پایگاه مقدم یا حیاط خلوت جریان راست افراطی بین‌المللی تبدیل شود.

سانچز ضمن تاکید بر مخالفت دولت خود با جنگ در ایران و نسل‌کشی در غزه، حمایتش را از تشکیل کشور فلسطین تکرار کرد.

او همچنین از تصمیم خود مبنی بر رد درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اختصاص ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی دفاع کرد و گفت که اسپانیا همچنان آموزش، بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی و حقوق بازنشستگی را در اولویت قرار خواهد داد.