پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا بار دیگر بر مخالفت خود با جنگ‌افروزی علیه ایران و غزه تاکید کرد و در عین حال گفت که انتخابات سراسری ۲۹ نوامبر (هشتم آذر) نشان خواهد داد که این کشور از درون اداره می‌شود، نه به وسیله واشنگتن، تل‌آویو، بوینس آیرس یا مسکو.

سانچز: اسپانیا به دست آمریکا و اسرائیل اداره نمی‌شود

سانچز: اسپانیا به دست آمریکا و اسرائیل اداره نمی‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ، سانچز در یک سخنرانی انتخاباتی وعده داد که در برابر نفوذ جریان راست افراطی بین‌المللی مقاومت کند و از سیاست خارجی دولتش دفاع و با افزایش هزینه‌های نظامی مخالفت کرد.

نخست وزیر اسپانیا اظهار کرد: ما در ۲۹ نوامبر با آرای خود به آنها خواهیم گفت که اسپانیا از داخل اسپانیا اداره می‌شود؛ نه از واشنگتن، نه از تل‌آویو، نه از بوینس آیرس و نه از مسکو، بلکه از خود اسپانیا.

سانچز متعهد شد که به ایستادگی در برابر راست افراطی ادامه دهد و اسپانیا را همچون «مشعلی» توصیف کرد که همچنان الهام‌بخش جهان خواهد بود.

وی تاکید کرد: ما اجازه نخواهیم داد کشورمان به پایگاه مقدم یا حیاط خلوت جریان راست افراطی بین‌المللی تبدیل شود.

سانچز ضمن تأکید بر مخالفت دولت خود با جنگ در ایران و نسل‌کشی در غزه، حمایتش را از تشکیل کشور فلسطین تکرار کرد.

او همچنین از تصمیم خود مبنی بر رد درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اختصاص ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی دفاع کرد و گفت که اسپانیا همچنان آموزش، بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی و حقوق بازنشستگی را در اولویت قرار خواهد داد.