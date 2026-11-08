مصدوم شدن ۴ نفر در کهگیلویه و بویراحمد بر اثر صاعقه‌زدگی

مصدوم شدن ۴ نفر در کهگیلویه و بویراحمد بر اثر صاعقه‌زدگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، پرویز غفارفرد رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان از وقوع ۲ حادثه صاعقه زدگی در قلعه رئیسی و لیکک خبر داد و گفت: صاعقه زدگی سه نفر در منطقه شوتاور پایین، حوالی گلزار شهدا به مرکز اورژانس اعلام شد که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، مصدومان با وضعیت عمومی مساعد و در شرایط هوشیار به درمانگاه قلعه‌رئیسی منتقل شدند.

غفارفرد افزود: حادثه دوم در شهر لیکک و مرد ۴۵ ساله بود که مصدوم این حادثه نیز پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید سلیمانی لیکک منتقل شد.