مردم شهرستان پردیس در دویست و پنجاه و دومین اجتماع شبانه خود، بر حفظ اتحاد و همدلی به‌عنوان مهم‌ترین پشتوانه کشور در برابر تهدیدها و جنگ روانی دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان، حضور مستمر مردم در صحنه را نشانه انسجام ملی و عزم عمومی برای دفاع از امنیت و اقتدار ایران دانستند و بر ضرورت پرهیز از تفرقه و تقویت اعتماد و همدلی میان آحاد جامعه تأکید کردند.

حاضران تأکید کردند که حفظ وحدت، هوشیاری در برابر جنگ روانی و همراهی مردم و مسئولان، زمینه‌ساز عبور از چالش‌ها و تقویت امنیت و آرامش جامعه است.