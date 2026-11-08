دویست و پنجاه و دومین قرار شبانه مردم قرچک در میدان امام خمینی، این بار همراه با عزاداری ایام فاطمیه و در فضایی سرشار از ایمان و استقامت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم قرچک در ۲۵۲امین موج قرار شبانه خود در میدان امام خمینی، با حضور پرشور و حتی زیر باران، یک بار دیگر بر وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع مردمی با در دست داشتن پرچم‌های سه‌رنگ ایران و پرچم‌های عزای حضرت زهرا (س)، در حالی که در سوگ بانوی دو جهان بودند، بر تداوم این مسیر تا پیروزی نهایی بر تروریست‌های آمریکایی و صهیونیستی تأکید نمودند.

این تجمعات شبانه که اکنون به شب ۲۵۲ رسیده است، نشان‌دهنده اراده خلل‌ناپذیر مردم قرچک در حمایت از اقتدار کشور و ایستادگی در برابر دشمنان است.