سرپرست فرمانداری اسلامشهر با بازدید از وضعیت پل‌های رودخانه کن و نقاط مستعد آب‌گرفتگی، از آماده‌باش کامل ستاد مدیریت بحران و شهرداری‌ها برای مقابله با پیامدهای بارش‌های اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این بازدید‌ها که معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار، بخشدار و شهردار چهاردانگه نیز حضور داشت، سرپرست فرمانداری اسلامشهر بر ضرورت بررسی و پایش مستمر وضعیت این پل‌ها تاکید کرد و گفت: با توجه به افزایش بارندگی در ساعات آتی و احتمال بالا آمدن آب رودخانه کن، اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از شهروندانی که از این مسیر‌ها تردد می‌کنند در دستور کار قرار دارد.

بابایی با اشاره به اینکه بر اساس دستور استاندار تهران اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان در آماده باش هستند، افزود: تاکید شده تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز آمادگی لازم را برای مدیریت حوادث احتمالی داشته باشند.

سرپرست فرمانداری اسلامشهر ادامه داد: با توجه به احتمال آب‌گرفتگی در برخی نقاط شهری، گشت‌های مستمر شهرداری‌ها از نقاط دارای سابقه آب‌گرفتگی برای رفع مشکل و جلوگیری از بروز خسارت انجام خواهد شد.