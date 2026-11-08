به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا عرب با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی و واکنش سریع در مواجهه با شرایط ناپایدار جوی افزود: نیرو‌های خدمات شهری و آتش‌نشانی با بهره‌گیری از ماشین‌آلات و تجهیزات کامل در حالت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه آب‌گرفتگی یا حوادث احتمالی، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت پذیرد.

وی پایش نقاط مستعد آب‌گرفتگی، بازبینی و بررسی مسیر‌های هدایت آب‌های سطحی و تجهیز ماشین‌آلات اجرایی را از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه مدیریت شهری برشمرد و گفت: هدف از این اقدامات، کاهش مخاطرات ناشی از بارندگی، جلوگیری از اختلال در تردد معابر و صیانت از ایمنی و آرامش شهروندان است.

شهردار رباط کریم همچنین با اشاره به اهمیت مشارکت شهروندان، از شهروندان خواست ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، از تردد‌های غیرضروری در زمان بارش شدید خودداری و در صورت مشاهده آب گرفتگی، مراتب را از طریق مجاری ارتباطی شهرداری اطلاع‌رسانی کنند.