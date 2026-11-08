اختلال موقت در دریافت شبکههای تلویزیونی الیگودرز و ازنا بر اثر اصابت صاعقه
معاون فنی صداوسیمای لرستان گفت:در پی اصابت صاعقه به ایستگاه سفیدکوه، دریافت شبکههای تلویزیونی در شهرستانهای الیگودرز و ازنا برای مدت کوتاهی دچار اختلال شد که با تلاش گروه مهندسی برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛معاون فنی صداوسیمای استان لرستان گفت:در پی اصابت صاعقه به ایستگاه سفیدکوه، دریافت شبکههای تلویزیونی در شهرستانهای الیگودرز و ازنا برای مدت کوتاهی دچار اختلال شد.
گودرزی افزود:با تلاش کارشناسان فنی صداوسیما، فرستنده بسته اول (۱۰ شبکه اصلی) رفع عیب و مجدداً وصل شد.
همچنین فرستنده بسته دوم (سایر شبکهها) هم طی ساعات آینده در مدار خدمترسانی قرار خواهد گرفت.