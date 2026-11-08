اختلال موقت در دریافت شبکه‌های تلویزیونی الیگودرز و ازنا بر اثر اصابت صاعقه

معاون فنی صداوسیمای لرستان گفت:در پی اصابت صاعقه به ایستگاه سفیدکوه، دریافت شبکه‌های تلویزیونی در شهرستان‌های الیگودرز و ازنا برای مدت کوتاهی دچار اختلال شد که با تلاش گروه مهندسی برطرف شد.